Про це актор написав у twitter.

Він зазначив, що таких вишиванок всього дві - вони є подарунком від платформи UNITED24. Аби отримати авторську вишиванку, варто задонатити $24 або більше на відновлення школи в Бузовій.

"Ця виготовлена на замовлення вишиванка із вишитими світловими мечами є подарунком від UNITED24. ЇХ ЛИШЕ 2!! Хочете виграти другу? Просто пожертвуйте $24 або більше школі в Бузовій, Україна. Давайте зробимо це разом!", - йдеться у повідомленні.