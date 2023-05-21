Зірка "Зоряних воєн" Марк Гемілл розігрує вишиванку з світловими мечами, кошти підуть на відновлення української школи
Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера у "Зоряних війнах", приміряв вишиванку зі світловими мечами та відкрив розіграш другої такої ж - кошти підуть на відновлення української школи
Про це актор написав у twitter.
Він зазначив, що таких вишиванок всього дві - вони є подарунком від платформи UNITED24. Аби отримати авторську вишиванку, варто задонатити $24 або більше на відновлення школи в Бузовій.
"Ця виготовлена на замовлення вишиванка із вишитими світловими мечами є подарунком від UNITED24. ЇХ ЛИШЕ 2!! Хочете виграти другу? Просто пожертвуйте $24 або більше школі в Бузовій, Україна. Давайте зробимо це разом!", - йдеться у повідомленні.
- У вересні минулого року голівудська зірка, актор із "Зоряних війн" Марк Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи United24.
- У квітні Марк Гемілл провів онлайн-зустріч з українськими військовими, назвавши їх справжніми героями
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе