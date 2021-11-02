Зірковий футболіст "Барселони" може завершити кар'єру через проблеми із серцем

Про це повідомляє Diario Sport.



Вчора, 2 листопада, "Барселона" повідомила, що Серхіо Агуеро не зіграє за іспанський клуб у найближчі 3 місяці через проблеми зі серцем.



Нападник переживає за своє майбутнє через проблеми, які несподівано виявилися у нього. Аргентинець дуже пригнічений через те, що вибув настільки довгий термін і роздумує над закінчення кар'єри.



Його мама і брат, які жили в Мадриді останні два місяці, переїдуть до Барселони, щоб підтримати Серхіо Агуеро в такий скрутний момент.

Лікарі діагностували в Агуеро тахікардію - порушення серцевого ритму.



На початку серпня Агуеро травмував гомілку. Через пошкодження аргентинець пропустив близько 10 тижнів. Форвард безкоштовно перейшов в "Барселону" цього літа. У цьому сезоні Серхіо Агуеро вже зіграв за "Барселону" 5 матчів та забив 1 гол.



Раніше захищав кольори "Ман Сіті". У складі "містян" Агуеро п'ять разів виграв чемпіонат Англії, п'ять разів брав Кубок ліги, тричі перемагав у Суперкубку країни, а також здобув Кубок Англії. Виходив у фінал Ліги чемпіонів



Серхіо Агуеро є найкращим бомбардиром "Манчестер Сіті" за всю історію клубу - в 390 матчах він забив 260 голів

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