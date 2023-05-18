Злиті документи Пентагону: Тейшейра передавав дані іноземцям
У прокуратурі США вважають, що військовослужбовець Національної гвардії США Джейк Тейшейра, обвинувачений у справі про витік секретних даних Пентагону, міг поділитися матеріалами з іноземцями
Про це пише Washington Post.
Тейшейра викликав підозри серед своїх колег за кілька місяців до того, як йому висунули обвинувачення в неправомірному поводженні та розповсюдженні інформації про національну безпеку.
У п’ятницю суд визначить, чи повинен він перебувати під вартою в очікуванні судового вироку. Прокурори заявили про нові докази, які посилюють ризики для національної та громадської безпеки, про які уряд раніше зазначав Суду.
Посадовці стверджують, що одна з груп, де він ділився інформацією, мала понад 150 користувачів. Серед них були особи, які стверджували, що проживають в інших країнах і чиї облікові записи ведуть до іноземних інтернет-адрес.
Прокуратури також оприлюднили інформацію про онлайн-чати, в яких Тейшейра хвалився тим, скільки секретної інформації він знає та якою поділився, і розуміє потенційні правові наслідки таких дій.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом злитих секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
- 14 квітня підозрюваному у розкритті секретних документів Пентагону військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення.
Згодом 102-й відділ розвідки ВПС США, у якому служив Джек Тейшейра, якого звинувачують у зливі документів Пентагону, призупинив свою розвідувальну діяльність.
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