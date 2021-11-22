Зловмисники не зможуть взяти кредит на чужі електронні документи, "Дія" це попередить, - Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що застосунок "Дія" не дозволить зловмисникам взяти кредит на електронні документи без відома їхнього власника
Про це міністр розповів у інтерв'ю телеканалу "ДОМ".
"Необхідно, щоб там була відеоверифікація чи фотоверифікація. А паперові документи... Ось ви робили ксерокопії документів, і навряд чи знаєте, де вони знаходяться, ми фактично не можемо їх контролювати. Один орган передав іншому, одна компанія передала іншій компанії... А якщо хтось спробує взяти на вас кредит за вашими електронними документами, то вам надходить повідомлення в "Дії", - пояснив Федоров.
Міністр додав, що у застосунку з'явилася нова функція - історія підписів. Якщо громадянин використовує електронний підпис для певного документу, то в "Дії" все це відображається.
"Якщо замислитись, то ви й не згадаєте всі паперові документи, які підписували раніше. Нині ж у вас зберігається повна історія підписання всіх документів. Ви зможете подивитися, коли й що ви підписали та, якщо що, підняти цей документ у пам'яті та перевірити, були це ви чи не ви. Тоді ви зможете керувати цією інформацією", - сказав Федоров.
- Нагадаємо, у застосунку "Дія" з'явився COVID-сертифікат для людей, які одужали після захворювання на коронавірус.
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