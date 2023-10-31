Зменшення інтенсивності бойових дій навколо Авдіївки свідчить про період підтягування російських сил, - Згурець

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Коли ми говоримо про ситуацію на фронті, то має розрізняти оперативну ситуацію, що більш масштабно й те, що відбувалося за вчорашній день з огляду на статистику. Якщо ми зважимо зведення Генштабу на ранок, то те, що я відмітив - це зменшилась кількість бойових зіткнень за вчорашній день", - зазначив він.

Згурець зауважив, що вчора кількість бойових зіткнень становила 36, перед тим було 60, але це зменшення інтенсивності - це певна коротка пауза для того, щоб знову активізувалися бойові дії після певного перегрупування.

"Якщо вчорашній день проаналізувати, то ми бачимо, що з тих 36 бойових зіткнень половина припала на Авдіївську й Мар'їнку, 15 саме на Мар'їнку й 5 на Авдіївку. Ми розуміємо, що зменшення інтенсивності бойових дій говорить про те, що зараз триває період підтягування російських сил, які однозначно будуть продовжувати штурмові дії, намагаючись пробитися крізь оборону навколо Авдіївки. Наскільки це вдасться - думаю, що це питання того, наскільки ефективно буде побудована наша оборона з використанням резервів, які на нашу ділянку фронту вже перекинуть, але головний наголос - це достатня кількість артилерії", - наголосив аналітик.

Щодо інших напрямків, то Згурець зазначив, що на Куп'янському напрямку - обмежені атаки противника в напрямку Синьківки й Іванівки без успіху. Є певна динаміка навколо Роботиного, де ЗСУ намагаються розширити вклинення, але на мапі змін не помітно, хоча висновки Інституту вивчення війни говорять про те, що там є на захід від Роботиного покращення.

"Динаміка в Херсонській області є утримання ділянок, де діють підрозділи морської піхоти, у будь-якому разі це примусило російське військове керівництво змінити командування на цьому напрямку і перетягувати резерви на цю ділянку, коли ми говоримо про лівий берег Дніпра", - додав він.