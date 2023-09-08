ЗМІ назвали політика, який посприяв розмові Зеленського з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу

Про це повідомляє видання "Кікар Шабат".

Лідер партії ШАС Ар'є Дері був присутній під час розмови Біньяміна Нетаніягу з Володимиром Зеленським. Під час зустрічі вони обговорювали паломництво ортодоксів в Умані. Факт ШАС-контролю на переговорах лідерів двох держав не афішувався, проте, як стверджують джерела, саме Дері переконав Нетаніягу зателефонувати до президента України.

Зазначається, що лідер ШАС в останні дні відіграє найпомітнішу роль в організації паломництва в Умані, хоча й не фігурує у публічному полі. З публікації можна зрозуміти, що саме Дері наполягав на тому, щоб Нетаніягу, перервавши 9-місячне мовчання, зателефонував президенту Зеленському і обговорив питання, пов'язані з паломництвом. Причина - побоювання, що українська влада ускладнить хасидам в'їзд на територію країни напередодні свята Рош ха-Шана.

Цього року Рош ха-Шана припадає на 15–17 вересня. До пандемії і потім війни до Умані приїжджали до 40 тисяч паломників. Минулого року, коли вже йшла війна, українська влада теж закликала хасидів не приїжджати, але, як писала українська преса, в Умані все одно зібралося до 20 тисяч послідовників вчення рабина Нахмана.

Побоювання з цього приводу Дері виклав рабин Шалом Аруш, голова єшиви "Нитка милосердя", духовний лідер, письменник, лектор та популяризатор ідей брацлавського спрямування в юдаїзмі. Після зустрічі з рабином Арушем лідер ШАС кілька разів розмовляв із прем'єр-міністром Нетаніягу, наполягаючи на особистій розмові із президентом України. При цьому в ЗМІ вказувалося, що розмова була ініційована міністром Меїром Порушем, який раніше направив листа Нетаніягу з проханням особистого втручання в проблему.

Наголошується, що у Києві несхвально ставляться до пропозиції про організацію зустрічі Зеленського та Нетаніягу на полях Генасамблеї ООН. В Україні чекають особистого візиту Нетаніягу, але той відмовляється під різними приводами, включаючи "щільність робочого графіка" та "побоювання безпеки".

За оцінками української сторони, в Умань планують прибути до 50.000 паломників, при цьому бомбосховища міста, яке періодично зазнає російських атак, здатне вмістити до 11.000 осіб. Тож у Києві попередили, що не зможуть гарантувати безпеку.

Українська сторона також повідомила, що їй відомо про 90 спеціальних чартерних рейсів, які вирушили з Тель-Авіву у напрямку Румунії, Молдови та Польщі (крім регулярних рейсів). У канцелярії Нетаніягу пояснили, що не мають можливості контролювати кількість рейсів.