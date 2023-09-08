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ЗМІ назвали політика, який посприяв розмові Зеленського з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу

8 вересня, 2023 п'ятниця
23:06
Світ Ізраїль

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу з Володимиром Зеленським обговорили приїзд вірян до Умані. На зустрічі був присутній лідер партії ШАС Ар'є Дері

Про це повідомляє видання "Кікар Шабат".

Лідер партії ШАС Ар'є Дері був присутній під час розмови Біньяміна Нетаніягу з Володимиром Зеленським. Під час зустрічі вони обговорювали паломництво ортодоксів в Умані. Факт ШАС-контролю на переговорах лідерів двох держав не афішувався, проте, як стверджують джерела, саме Дері переконав Нетаніягу зателефонувати до президента України. 

Зазначається, що лідер ШАС в останні дні відіграє найпомітнішу роль в організації паломництва в Умані, хоча й не фігурує у публічному полі. З публікації можна зрозуміти, що саме Дері наполягав на тому, щоб Нетаніягу, перервавши 9-місячне мовчання, зателефонував президенту Зеленському і обговорив питання, пов'язані з паломництвом. Причина - побоювання, що українська влада ускладнить хасидам в'їзд на територію країни напередодні свята Рош ха-Шана.

Цього року Рош ха-Шана припадає на 15–17 вересня. До пандемії і потім війни до Умані приїжджали до 40 тисяч паломників. Минулого року, коли вже йшла війна, українська влада теж закликала хасидів не приїжджати, але, як писала українська преса, в Умані все одно зібралося до 20 тисяч послідовників вчення рабина Нахмана.

Побоювання з цього приводу Дері виклав рабин Шалом Аруш, голова єшиви "Нитка милосердя", духовний лідер, письменник, лектор та популяризатор ідей брацлавського спрямування в юдаїзмі. Після зустрічі з рабином Арушем лідер ШАС кілька разів розмовляв із прем'єр-міністром Нетаніягу, наполягаючи на особистій розмові із президентом України. При цьому в ЗМІ вказувалося, що розмова була ініційована міністром Меїром Порушем, який раніше направив листа Нетаніягу з проханням особистого втручання в проблему.

Наголошується, що у Києві несхвально ставляться до пропозиції про організацію зустрічі Зеленського та Нетаніягу на полях Генасамблеї ООН. В Україні чекають особистого візиту Нетаніягу, але той відмовляється під різними приводами, включаючи "щільність робочого графіка" та "побоювання безпеки".

За оцінками української сторони, в Умань планують прибути до 50.000 паломників, при цьому бомбосховища міста, яке періодично зазнає російських атак, здатне вмістити до 11.000 осіб. Тож у Києві попередили, що не зможуть гарантувати безпеку.

Українська сторона також повідомила, що їй відомо про 90 спеціальних чартерних рейсів, які вирушили з Тель-Авіву у напрямку Румунії, Молдови та Польщі (крім регулярних рейсів). У канцелярії Нетаніягу пояснили, що не мають можливості контролювати кількість рейсів.
  • 3 вересня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що вздовж кордону з Йорданією планують збудувати стіну, щоб звідти не було проникнення.
Новини
Україна
політика
Ізраїль
Умань
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