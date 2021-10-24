ЗМІ назвали ймовірного винуватця вбивства української операторки на знімальному майданчику в Голлівуді

Про це повідомляє New York Post.

За даними видання, у день загибелі операторки, 21 жовтня, шість членів знімальної групи оголосили страйк через незадовільні умови праці, а замість них на зйомки викликали змінників.

Одним з тих, хто покинув зйомки, перед загибеллю українки, був реквізитор. Замість нього до роботи приступила інша особа, ім'я якої не розголошується.

Помічниця режисера вже заявила, що за обідом посварилася з новим реквізитором через заміни та повідомила про це поліцейським за номером 911.

"Цей покидьок кричав на мене за обідом через заміни. Ви бачили, як він кричав на мене за столом? Він мав перевірити зброю. Він несе відповідальність за це", - сказала помічниця режисера.

Стрілянина сталася за 6 годин після заміни частини знімальної групи. Галину Гатчінс випадково застрелив актор Алек Болдуїн, у зброї якого опинилися бойові набої.

Нагадаємо, 22 жовтня Алек Болдвін під час зйомок фільму застрелив оператора Галину Гатчінс.

Пізніше Болдвін висловив свої співчуття з приводу загибелі українки, яка померла від його пострілу на зйомках вестерну "Іржа".

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