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ЗМІ назвали ймовірного винуватця вбивства української операторки на знімальному майданчику в Голлівуді

24 жовтня, 2021 неділя
17:23
Світ Галина Гатчінс

Головним винуватцем вбивства української операторки Галини Гатчінс американським актором Алеком Болдвіном на зйомках фільму "Іржа" вважають реквізитора

Про це повідомляє New York Post

За даними видання, у день загибелі операторки, 21 жовтня, шість членів знімальної групи оголосили страйк через незадовільні умови праці, а замість них на зйомки викликали змінників.

Одним з тих, хто покинув зйомки, перед загибеллю українки, був реквізитор. Замість нього до роботи приступила інша особа, ім'я якої не розголошується.

Помічниця режисера вже заявила, що за обідом посварилася з новим реквізитором через заміни та повідомила про це поліцейським за номером 911. 

"Цей покидьок кричав на мене за обідом через заміни. Ви бачили, як він кричав на мене за столом? Він мав перевірити зброю. Він несе відповідальність за це", - сказала помічниця режисера. 

Стрілянина сталася за 6 годин після заміни частини знімальної групи. Галину Гатчінс випадково застрелив актор Алек Болдуїн, у зброї якого опинилися бойові набої. 

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