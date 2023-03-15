ЗМІ показали, як російський Су-27 атакував безпілотник США

Про це повідомляє телеканал CBS.

"У вівторок Пентагон заявив, що російський винищувач врізався у гвинт американського розвідувального безпілотника в міжнародному повітряному просторі, внаслідок чого він упав у Чорне море. Президент Байден був поінформований, а посла Росії викликали до Державного департаменту", - йдеться у повідомленні.