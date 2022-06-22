Зміїний - це сухопутний аналог крейсера "Москва": так його розглядали окупанти, - речник Одеської ОВА Братчук
Речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що на тимчасово окупованому острову Зміїний було влучання у ЗРК "панцир" та радіолокаційну станцію ворога
Він поділився деталями в етері Еспресо.
"По тимчасово окупованому острову Зміїний було нанесено ураження. Влучили у ЗРК "панцир" та радіолокаційну станцію ворога. Є знищені рашисти. За ними намагаються дійти рятувальні кораблі, або прилетіти гелікоптери. Також ворог намагатиметься діставати потоплений буксир "Василий Бех". Удар було нанесено не один. Ми інформуємо людей, але зберігаємо режим тиші. Острів Зміїний - це сухопутний аналог крейсера "Москва". Саме так його розглядали російські окупаційні війська, але ЗСУ відповідно працюють, приймають відповідні рішення. Сподіваюсь, що ворогові буде ще завдано значних втрат", - зазначив Братчук.
Також речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації додав, що офіційного підтвердження немає стосовно удару ЗСУ по захоплених Росією у 2014 році бурових платформах в Чорному морі.
"Це вкрадене в України добро у 2014 році. Це військові об’єкти, пов’язані з системою ППО, системою радіолокаційної розвідки. Це те, що допомагає ворогові контролювати північно-західну частину акваторії Чорного моря й домінувати у Чорному морі. Сподіваємось, що успіхи ЗСУ будуть ще більш розширеними та з більшими здобутками", - наголосив Братчук.
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