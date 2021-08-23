Зміна очільника КМДА - прерогатива ОПУ, - Корнієнко

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам перед початком позачергового засідання ВР, передає Еспресо.TV.

"Ми розуміємо, що це зараз прерогатива Офісу Президента. Ми чекатимемо від них певних пропозицій. Що стосується конкретних кандидатур, я можу назвати 50 осіб лише з нашої фракції, які можуть очолити КМДА і абсолютно професійно керувати містом. У нас є колишні мери і фахівці з місцевого самоврядування ... Тобто у нас є точно ті, хто можуть управляти великими об'єктами регіонального плану", - наголосив Корнієнко.

Він зазначив, що є корінним киянином "і ми не таким Київ собі бачимо – центр може нас і влаштовує киян – мости скляні з’являються, але коли ти виїжджаєш на периферію, то там вже починаються проблеми і логістичного характеру, і організаційного, і з житлово-комунальним господарством".

За його словами, нещодавно було виявлено факти, що парти в школу продавалися за завищеними цінами. І цими питаннями мають зайнятися правоохоронні органи.

"Жодних звинувачень щодо голови КМДА не лунало, а все стосується людей, яких він призначав – але якщо ти призначаєш людей, які крадуть і заробляють на партах в школу, то треба мабуть краще підходити до кадрової політики", - сказав нардеп.



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Корнієнко зауважив, що необхідно переглянути законодавство, яке стосується управління Києвом. Бо йдеться не про персоналії, зокрема Віталія Кличка, а йдеться про питання управління містом. За його словами, в цьому питанні закладена "серйозна суперечність", яка полягає в тому, що система управління Києвом відрізняється від системи управління іншими містами, зокрема, що в будь-якому місті голова міськдержадміністрації призначається президентом за поданням Кабінету міністрів України. А в Києві "якась своя зовсім історія, коли голова міської ради, якого обрали люди, автоматично стає головою КМДА".

Він каже, що в такій ситуації голова КМДА не відповідає ні перед Кабміном, ні перед президентом. Хоча по Конституції він підзвітний і підконтрольний. Корнієнко наголосив, що цю ситуацію треба виправляти.

Корнієнко вважає, що необхідна реформа системи управління Києвом, яка не має суперечити Конституції.

"Ми зараз працюємо над тим, як можна інтегрувати оці позиції в оновлену редакцію закону про Київ", - наголосив він.

Як відомо, в ЗМІ лунала інформація про те, що Віталій Кличко може бути звільнений з посади голови КМДА і призначена нова людина.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що звільняти керівника КМДА може лише Кабмін.

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