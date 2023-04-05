"Зміна статус-кво силою неприйнятна": Японія засудила збройну агресію РФ в Україні
Голова МЗС Японії Хаяші Йошімаса ствердив, що зміна статус-кво силою, як це відбувається у випадку російської збройної агресії проти України, є неприйнятним
Про це Хаяші Йошімаса заявив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Укрінформ.
"Все що відбувається в Україні, могло статися будь-де у світі. І наша тверда позиція полягає у тому, що, де б це не відбувалося у світі, зміна статус-кво силою, як ми це бачимо в випадку російської агресії проти України, ніколи не буде прийнята, і з цим не можна змиритися", - зазначив голова японського МЗС.
Зокрема Хаяші Йошімаса наголосив на неприйнятності погроз застосування ядерної зброї, "не кажучи вже про її застосування".
- Нагадаємо, прем'єр Японії Фуміо Кішіда напередодні травневого саміту країн G7 планує провести серію міністерських зустрічей, намагаючись очолити дискусії з низки питань, включаючи війну РФ проти України, енергопостачання та ситуації з продовольством.
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