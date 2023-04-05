"Зміна статус-кво силою неприйнятна": Японія засудила збройну агресію РФ в Україні

Про це Хаяші Йошімаса заявив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Укрінформ.

"Все що відбувається в Україні, могло статися будь-де у світі. І наша тверда позиція полягає у тому, що, де б це не відбувалося у світі, зміна статус-кво силою, як ми це бачимо в випадку російської агресії проти України, ніколи не буде прийнята, і з цим не можна змиритися", - зазначив голова японського МЗС.

Зокрема Хаяші Йошімаса наголосив на неприйнятності погроз застосування ядерної зброї, "не кажучи вже про її застосування".