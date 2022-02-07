Змінила плани через французів: Бербок скасувала зустріч із Зеленським у Києві

Про це Бербок сказала на спільній пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, передає "Укрінформ".



"Наша поїздка була запланована з моїм французьким колегою, й у цьому зв'язку ми планували зустрітися з президентом. А зараз змінилися плани поїздки. Французька сторона якось трошки змінила ці плани. Дуже важливо, звичайно, спільно координувати, адже кожен день необхідно якось планувати, враховувати. Тому само собою зрозуміло, що, зі свого боку, я змушена була адаптувати свої зустрічі тут", - пояснила Бербок.



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Зміни, про які сказала Бербок, відбулись у графіку очільника французької дипломатії Жана-Іва Ле Дріана. Раніше передбачалося, що 7-8 лютого відбудеться одночасний візит до Києва голів МЗС Німеччини та Франції.

Нагадаємо, 7 лютого голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва.