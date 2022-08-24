Змінити перебіг війни може тільки натовська авіація, - військовий експерт Черник

Таку думку експерт висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"У стратегічному підсумку в нас немає іншої цілі, як остаточно вибити противника з усіх наших територій. Наголошую, з усіх територій з окупованим Кримом включно. Я вважаю, що немає жодних дипломатичних важелів для врегулювання цього конфлікту. Цей конфлікт закінчиться виключно за силою зброї. Єдине коли це станеться важко спрогнозувати. Проте не можна також і не дооцінювати противника", - пояснив Черник.

Експерт переконаний, що восени на лініях фронту може виникнути оперативна пауза.

"В росіян немає серйозного ресурсу для великого наступу. Однак хочу нагадати, що Росія є першою країною у світі за запасом артилерійських робочих систем. На сьогодні вони сягають понад 4500 одиниць. Снарядів до цих систем у росіян практичний безліміт. Росіяни можуть виставити вогневі артилерійські вали, які ЗСУ не зможуть подавити. Тому, на мою думку, восени ця фаза війни затихне по одній із ліній фронту і можлива певна оперативна пауза. Однак по-справжньому переламати хід війни нам допоможе натовська авіація", - додав він.

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів, що надання Україні західної бойової авіації дозволить остаточно приземлити всі літаки росіян і дозволить завдавати удари на глибині 300-500 км

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