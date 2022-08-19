Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Отримання західної авіації Україні змінює ситуацію на фронті просто кардинально і перегортає все. Озброєння, яке ми отримаємо, відповідає стандартам НАТО і пристосоване до концепції використання сил НАТО. А концепція полягає в тому, що країнам для успішних дій необхідно мати перевагу у повітрі - знищити або унеможливити дії авіації противника", - зазначив він.

На думку Каткова, західна авіація здатна нівелювати російські літаки.

"При отриманні умовних F-15, F-16, французьких Rafale, шведських Gripen, які мають на озброєнні ракети AIM-120 з дальністю польотів у понад 100 км - це дозволить остаточно приземлити всю авіацію противника і дозволить завдавати удари на глибині хоч 300 км, хоч 500 км. Це авіація і це найдовша рука, найуніверсальніший засіб ураження, На мій погляд, як тільки ми отримаємо значну кількість винищувачів все в повітрі стане абсолютно навпаки", - підсумував експерт.