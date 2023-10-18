"Зміцнення ППО, далекобійних та військово-морських спроможностей": Зеленський провів телефонну розмову з Макроном

Про це йдеться на сайті президента.

"Важливо, що всі наші домовленості щодо посилення оборонної підтримки з боку Франції виконуються. Дуже ціную це", – сказав Володимир Зеленський та подякував Франції за допомогу.

Зазначається, що глави держав обговорили ситуацію на полі бою та найнагальніші потреби українських захисників. Також відбувся обмін думками щодо функціонування зернового коридору та шляхів посилення його захисту.

Окрім того, президенти торкнулися питань подальшої макрофінансової підтримки нашої країни, зокрема з використанням нового фінансового інструменту Ukraine Facility. Зеленський відзначив важливість початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

"Окрему увагу було приділено подальшим крокам із реалізації Української формули миру. Володимир Зеленський поінформував про підготовку наступної зустрічі на рівні радників із національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів держав", - відзвітували в ОП.

Макрон та Зеленський також обговорили ситуацію на Близькому Сході й наголосили на важливості захисту мирного населення та неприпустимості ескалації безпекової ситуації в регіоні.