Змова на майже півмільярда при закупівлі програмного забезпечення: АМКУ оштрафував сім компаній на понад 105 млн грн

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.



Комітет встановив, що завдяки співпраці товариств з обмеженою відповідальністю "Інфопульс Україна", "Сапран Україна", "САП Україна", "Бріг-Рітейл", "Агелес", "Беной" та дочірнє підприємство "Ітеллідженс" зі 100% іноземною інвестицією товариства "Ітеллідженс інтернешнл бізнес сервіс ГМБХ (Німеччина)" ("НТТ дата бізнес солюшнс") впродовж 2016-2019 вчиняли змови під час закупівель, що оголошувалися такими державними установами України як АТ "КБ "ПриватБанк", ДП "НАЕК "Енергоатом", ПАТ "Укргазвидобування", філія ГІОЦ ПАТ "Укрзалізниця", Національний банк України, Банкнотно-монетний двір НБУ й ДП "Поліграфічний комбінат "Україна".



Комітет з'ясував, що ТОВ "САП УКРАЇНА" надавало спеціальний статус партнерам, завдяки якому у торгах та аукціонах могли брати участь лише компанії, що мають партнерські угоди.



"Про наявність спільних інтересів та взаємозв’язку між відповідачами, їхню обізнаність щодо дій одне одного та системність поведінки свідчать, наприклад, формальна участь компаній для забезпечення кворуму, підготовка одним учасником торгів документів для інших учасників торгів, погодження цінових пропозицій та інші обставини, які свідчать про узгодження поведінки під час підготовки та участі у торгах", - пише АМКУ.



АМКУ наклав такі штрафи:

ТОВ "САП Україна" на загальну суму 75 000 000 грн;

ТОВ "Бріг-рітейл" на загальну суму 3 259 273 грн;

ТОВ "Агелес" на загальну суму 5 632 114 грн;

ТОВ "Беной" на загальну суму 12 783 467 грн;

"НТТ дата бізнес солюшнс" на загальну суму 6 100 798 грн;

ТОВ "Інфопульс Україна" на загальну суму 2 200 950 грн;

ТОВ "Сапран Україна" на загальну суму 339 999 грн.

Нагадаємо, 29 жовтня 2021 АМКУ оштрафував дві компанії на 182,5 млн грн за змову під час будівництва Подільського мосту в Києві.

Загальна сума штрафів склала 105 316 601 грн.У АМКУ зазначили, що участь у змовах на торгах, згідно з законодавством, також тягне за собою позбавлення порушників права участі у публічних закупівлях впродовж трьох років.