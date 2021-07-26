Знаменитий футболіст Торрес розпочав тренерську кар'єру

Про це повідомляє офіційний сайт "Атлетико".

Фернандо Торрес став головним тренером команди U-19.

"Ель Ніньо прекрасно знає наш клуб в цілому і академію зокрема. Ласкаво просимо додому, Фернандо!" - повідомляє офіційний сайт "Атлетико".

Загалом Торрес провів 715 матчів за свою клубну кар'єру, забив 255 голів та віддав 73 гольові передачі. Форвард виступав за "Атлетико", "Ліверпуль", "Челсі", "Мілан". Останнім клубом нападника був японський "Саган Тосу". Іспанець закінчив кар'єру у 2019 році.

Фернандо Торрес двічі вигравав чемпіонат Європи і одного разу ЧС зі збірною Іспанії. На його рахунку також є кубок Ліги чемпіонів, який він здобув разом з "Челсі".