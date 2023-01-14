Знайдемо всіх причетних до цього терору: Зеленський про обстріл будинку у Дніпрі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розбір завалів після ракетного удару РФ у Дніпрі триває, а "всіх причетних до нього знайдуть"
Про це Зеленський повідомив у телеграм.
"Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну", - заявив він.
За словами Зеленського, розбір завалів у Дніпрі триває, на місці працюють відповідні служби.
"Боремось за кожну людину, кожне життя. Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло", - додав він.
- 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 27 людей, 5 загиблих і повністю знеструмлено один з районів міста. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко додав, що людей зі зруйнованого будинку знімають кранами. Вони сигналізують рятувальникам ліхтариками і мобільними телефонами.
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