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Знайдені на автобусній зупинці секретні документи щодо НАТО і корабля ВМФ Британії Defender загубив кандидат у посли, - ЗМІ

4 серпня, 2021 середа
18:10
Світ

Секретні документи британського уряду на автобусній зупинці в графстві Кент загубив тодішній кандидат у посли Британії при НАТО

Про це заявляє Guardian.

Журналісти назвали Ангуса Лапслі винним у витоку секретних документів Великої Британії, в яких йшлося про присутність Великої Британії в Афганістані після виходу звідти військ США, а також обговорювалась імовірна реакція РФ на спланований прохід есмінця Defender через територіальні води окупованого Криму.
Документи були передані BBC наприкінці червня, що спонукало телерадіокомпанію створити репортаж із детальним описом їхнього змісту.

Доступ Лапслі до секретної інформації було призупинено до повного завершення розслідування,а самого чиновника було переведено з міністерства оборони до МЗС.

Без такого доступу він не міг би продовжувати обіймати свою посаду в міністерстві оборони, виконуючи обов’язки генерального директора, відповідального за оборонну політику НАТО.

Остаточного рішення про його покарання поки немає. Видання зазначає, що найбільш поширеним покаранням для держслужбовців у такій ситуації є тимчасове призупинення допуску до секретних матеріалів, без якого вони не можуть виконувати свою роботу.

Підвищення Ангуса Лепслі зараз вважається малоймовірним. Відомо, що Лепслі перебував на держслужбі з 1991 року. Він також працював в адміністрації тогочасного прем'єр-міністра Тоні Блера перед тим, як перейти до Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності Націй.

  • Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ з посиланням на Міоноброни написали, що росіяни зробили попереджувальні постріли із Су-24 по есмінцю Великобританії Defender
  • 23  червня у Британії заперечили інформацію про попереджувальні постріли з боку росіян по власному есмінцю Defender у водах окупованого Криму
  • Журналіст ВВС розповів подробиці інциденту. За його словами в небі над есмінцем було близько 20 літаків росіян, а екіпаж корабля вдягнув балаклави
  • Згодом стало відомо, що прохід есмінця Defender санкціонував особисто прем'єр-міністр Борис Джонсон
  • 25 червня у США заявили, що британські союзники запевнили їх про відсутність факту пострілів у бік есмінця Defender. 
  • 26 червня ВВС повідомила, що на автобусній зупинці у англійському графстві Кент було виявлено документи із секретною інформацією про британський есмінець Defender
Велика Британія
секретні документи
НАТО
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