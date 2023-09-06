Знеструмлення в Одеській, Миколаївській і ще 6 областях: ситуація в енергосистемі станом на 6 вересня

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"В Одеській області через нічний обстріл дронами-камікадзе пошкоджено лінії електропередачі, частина споживачів у місті Кілія - без світла. Ремонтні бригади проводять огляд пошкоджених мереж", - ідеться у повідомленні.

У Миколаївській області з технологічних причин одночасно відключалися дві повітряні лінії електропередачі 150 кВ. Енергетики вже провели ремонтні роботи.

На Донеччині через ворожі обстріли вимикалася повітряна лінія електропередачі 35 кВ та підстанція 35 кВ, що призвело до знеструмлення 4 тисяч абонентів у 9 населених пунктах. Деяких споживачів уже заживили, ремонтні роботи тривають.

Також без світла частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.

В Укренерго уточнили, що споживання у вівторок 5 вересня було на 0,2% більшим за показники понеділка.

Генерація

"Безхмарна погода сприяє роботі сонячних електростанцій. Для збалансування енергосистеми обмежувалась робота генерації з ВДЕ з 11:52 до 12:54 загальним обсягом 312 МВт", - зазначили в компанії.

Там нагадали, що на інших об'єктах генерації триває масштабна ремонтна кампанія.

Імпорт та експорт електроенергії

На середу заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови загальним обсягом 3221 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 618 МВт.

"Експорт здійснюються лише до Словаччини з 12:00 до 14:00 загальним обсягом 360 МВт-год", - додали в Укренерго.