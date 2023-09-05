Знеструмлено частину споживачів у 7 областях: ситуація в енергосистемі станом на 5 вересня
5 вересня без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській і Донецькій областях
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Через нічний обстріл Херсонської області залишилися без світла близько 3 тисяч споживачів. Ремонтні роботи тривають.
На Донеччині через російські атаки вимикалося 9 повітряних ліній різного класу напруги, що призвело до знеструмлення споживачів у 26 населених пунктах. Енергетики чекають на дозвіл військових, аби розпочати ремонтні роботи.
"Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Дніпропетровській областях", - розповіли в Міненерго.
В Івано-Франківській області через технологічні порушення вимикалася лінія електропередачі 110 кВ, що призвело до знеструмлення близько 8 тисяч споживачів. Водночас у Дніпропетровській області з технологічних причин вимикалися десять ліній електропередачі 10 кВ, понад 7 тисяч споживачів залишилися без світла. Станом на зараз заживлено всіх споживачів в обох областях.
У Київській області з технологічних причин вимикалася лінія електропередачі 10 кВ, через що без світла залишилося близько 3 тисяч споживачів у 4 населених пунктах Броварського району. Нині всі абоненти зі світлом.
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