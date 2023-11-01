Зник і не знайдений: як змінювалася кількість зниклих безвісти до та під час війни. Дослідження YouControl

В YouControl дослідили набір даних Міністерства внутрішніх справ "Інформація про безвісно зниклих громадян" щодо кількості осіб на певну дату із прив'язкою до їхньої дати зникнення. А також проаналізували географію й статистику зникнень до та після повномасштабного вторгнення.

Згідно з набором даних МВС станом на 23 лютого 2022 року в Україні не знайдено 6 726 осіб, а станом на 05 вересня 2023 року – кількість зниклих збільшилася в 5 разів і становить 35 114 людей.

Розподіл кількості зниклих осіб за останні 10 років

Статистика зниклих станом на вересень 2023 року вказує на дві найбільші пікові точки: у 2014 році було 756 зниклих осіб, а в 2022-му – 18 811.

Перший пік зникнень у 2014 році можна пояснити російською агресією проти України, анексією Криму та початком бойових дій на Донбасі. У 2022 році зростання кількості зниклих безвісти, найімовірніше, пов'язане із повномасштабним вторгненням росії в Україну.

Найбільша кількість зниклих безвісти спостерігається в Донецькій та Луганській областях, а також в Києві. На основі даних щодо кількості зниклих осіб станом на вересень 2023 року, Донецька область має найвищий показник – 6 394. На Луганщині 1 821 людина зникла безвісти. Як і в Донецькій області, це може бути наслідком посилення воєнної активності. У Київській області також значна кількість зникнень безвісти осіб – 1 705. Зокрема, в самому м. Києві – 1 878 зниклих.

Як перевірити в YouControl, чи є людина зниклою безвісти?

В модулі "Фізичні особи" в YouControl є можливість перевірити будь-яку особу за допомогою джерел публічної інформації у формі відкритих даних. Після введення ПІБ аналітична система покаже інформацію, зібрану з офіційних джерел. Зокрема, скільки записів знайдено в розділі "Перевірка МВС".

Крім прізвища, ім’я та по батькові, в анкеті буде наступна інформація: дата народження, дата та місце зникнення, статус розшуку та фото за наявності в джерелі.

YouControl також зберігає та показує історичні дані (інформація з офіційних джерел, що згодом була змінена або видалена). Тобто, коли особа зникає з сайту МВС, вона залишається в системі YouControl з відповідним статусом. Наприклад, вказується дата видалення запису з реєстру та статус розшуку: "Немає на сайті МВС".

Факт того, що людина зникла безвісти та пропала з сайту МВС, говорить лише про те, що її більше не шукають. Документи зниклої особи можуть використовуватись для протиправних цілей, часто шахрайських дій. Щоб не бути ошуканими, звертайте увагу на цей фактор, коли перевіряєте фізособу в інформаційно-аналітичній системі YouControl. Крім того, цей функціонал також може знадобитись для перевірки фізичних осіб, які пов'язані з певною компанією (керівники, головні бухгалтери, учасники і засновники тощо) для розуміння можливих ризиків співпраці з таким контрагентом.