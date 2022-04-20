Про це повідомили журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода), які взялися ідентифікувати членів екіпажу знищеного українськими ракетами крейсера.



У процесі розслідування журналісти знаходять родичів членів екіпажу затонулої "Москви". Серед них – матір матроса-строковика.



Жінка розповіла, що увечері 14-го квітня їй зателефонував син і підтвердив, що у корабель поцілили українські ракети "Нептун". За словами матері моряка, цей корабель від 24 лютого вже виконував низку бойових завдань, зокрема і на острові Зміїний, а під час останнього походу російські війська планували операцію з висадки морпіхів в Одесі.



Редакція не називає імені жінки з міркувань безпеки.



"Син мені зателефонував 14-го в сльозах і сказав: "Мамо, ти розумієш, що сталося? У нас запустили 3 ракети! (за даними української влади, у крейсер "Москва" було випущено дві протикорабельні ракети "Нептун". – Ред.)...Частину хлопців евакуювали на фрегат "Макаров". Усіх, хто вижив, доставили до Севастополя. Їм дали телефони, бо вони були, вибачте, лише в трусах і тільниках. У них все там залишилось, і телефони, і документи. Вони без всього".



Усього на "Москві", за словами матері російського матроса, перебувало близько 510 людей. Син розповів їй, що знає про 40 загиблих. "За його словами, загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, бо удар стався якраз по палубі… Є поранені з відірваними кінцівками", – каже жінка.



Жінка розповіла, що її син на кораблі проходив строкову службу. Як з’ясувалося – з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За її словами, у березні сина почали змушувати підписати контракт на службу, але той відмовився. Наразі, стверджує жінка, він перебуває в Севастополі і розповідає, що його товаришів по службі, які погодилися підписати контракт, невдовзі відправлять в Україну.



"А строковиків, наскільки я зрозуміла з новин та інформації мого сина, відправляють у запас. Тільки з призову мого сина там є хлопці з відірваними кінцівками, є зниклі".



"Усіх хлопців розкидали по різних частинах. Скільки пропали безвісти – невідомо, а враховуючи, що крейсер затонув, там взагалі цифр нема вже. Як їх порахувати, якщо вони розкидані? Таке відчуття, що це зробили спеціально, щоб не змогли порахувати", – каже матір матроса.



Командири батькам деталей не розповідають. "З тими родичами, з якими я листуюсь, у них моряки живі, теж якоїсь конкретної інформації немає".

Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами з комплексу "Нептун".

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

16 квітня у Пентагоні підтвердили, що ракети "Нептун" вразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув.

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