"Знищення" Україною 7 тис. цивільних об'єктів на Сході, "крах" ЗСУ на Півдні: у РНБО викрили нові фейки окупантів

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, на ранок 25 липня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "Росія допоможе українському народу позбутися абсолютно "антинародного та антиісторичного режиму" і наголосив, що "російський та український народи продовжать жити разом".

Дезінформація: Голова російського Слідчого комітету Бастрикін видав, що "українські націоналісти знищили понад 7 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури в Донецькій та Луганській областях, завдаючи ударів по мирних жителях та дитячих закладах ".

Дезінформація: "Українська сторона свідомо нагнітає обстановку щодо регіону, щоб отримати більше грошей від Заходу, тому українські війська зробили чергову спробу контрнаступу на Херсонську область, але зазнали нищівного краху", - проголосив колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Херсонської області Стремоусов.

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