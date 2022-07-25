"Знищення" Україною 7 тис. цивільних об'єктів на Сході, "крах" ЗСУ на Півдні: у РНБО викрили нові фейки окупантів
Центр протидії дезінформації попередив про наратив, який на ранок 25 липня поширили російські пропагандисти
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО України, на ранок 25 липня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "Росія допоможе українському народу позбутися абсолютно "антинародного та антиісторичного режиму" і наголосив, що "російський та український народи продовжать жити разом".
Дезінформація: Голова російського Слідчого комітету Бастрикін видав, що "українські націоналісти знищили понад 7 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури в Донецькій та Луганській областях, завдаючи ударів по мирних жителях та дитячих закладах ".
Дезінформація: "Українська сторона свідомо нагнітає обстановку щодо регіону, щоб отримати більше грошей від Заходу, тому українські війська зробили чергову спробу контрнаступу на Херсонську область, але зазнали нищівного краху", - проголосив колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Херсонської області Стремоусов.
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