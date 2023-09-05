Знищили 13 ворогів і двох узяли в полон: в "Азові" поділилися деталями штурму на одному з напрямків фронту

Про це "Азов" повідомив у своєму telegram-каналі.

Бійці 1-го батальйону спеціального призначення та бригадної артилерії під час стрілецьких боїв знищили 13 військовослужбовців противника, ще 12 було поранено.

Також двох військових РФ бійці бригади взяли в полон і передали відповідним структурам для проведення подальших обмінів.

Окрім того, в підсумку операції бійцям вдалося просунутися на фронті на глибину до 400 метрів та 500 метрів.