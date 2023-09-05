Знищили 13 ворогів і двох узяли в полон: в "Азові" поділилися деталями штурму на одному з напрямків фронту
"Азовці" розповіли подробиці штурму 23 серпня, коли бійці 12-ї бригади спеціального призначення провели заздалегідь сплановану операцію і взяли одразу 4 позиції противника
Про це "Азов" повідомив у своєму telegram-каналі.
Бійці 1-го батальйону спеціального призначення та бригадної артилерії під час стрілецьких боїв знищили 13 військовослужбовців противника, ще 12 було поранено.
Також двох військових РФ бійці бригади взяли в полон і передали відповідним структурам для проведення подальших обмінів.
Окрім того, в підсумку операції бійцям вдалося просунутися на фронті на глибину до 400 метрів та 500 метрів.
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