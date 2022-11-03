Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Внаслідок обстрілу знищені 17 тисяч тонн соняшникової олії на суму 26 мільйонів доларів. Ще один термінал, який перебуває у власності Китаю, також перебуває під загрозою російських обстрілів.

"Ми постійно привертаємо увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки, – наголошує він. – Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України".

У МЗС закликали Китай вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, зокрема задля збереження і майна китайських підприємств.

У четвер 3 листопада окупанти завдали удару по енергетичній та водній інфраструктурі Миколаївщини.

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