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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Знищили 17 тис. тонн соняшникової олії: росіяни обстріляли китайський термінал у порту Миколаєва

Знищили 17 тис. тонн соняшникової олії: росіяни обстріляли китайський термінал у порту Миколаєва

3 листопада, 2022 четвер
18:33
війна з Росією соняшникова олія

Росія обстріляла ракетами орендований китайською корпорацією термінал у Миколаївському морському порту, через що МЗС закликало Пекін посилити тиск на Москву

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Внаслідок обстрілу знищені 17 тисяч тонн соняшникової олії на суму 26 мільйонів доларів. Ще один термінал, який перебуває у власності Китаю, також перебуває під загрозою російських обстрілів.

"Ми постійно привертаємо увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки, – наголошує він. – Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України".

У МЗС закликали Китай вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, зокрема задля збереження і майна китайських підприємств.

  • У четвер 3 листопада окупанти завдали удару по енергетичній та водній інфраструктурі Миколаївщини.

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