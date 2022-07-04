Зниження цін на російську нафту значно скоротить бюджет Путіна на війну проти України, - аналітик Умланд

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Щоб зменшити доходи російського бюджету та уникнути якоїсь конфронтації країни Заходу хочуть ввести правило про зниження цін на нафту з Росії. Потім, можливо, будуть введені вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту за завищеними цінами. Тому мені здається, що це досить прагматичне та хороше рішення", - пояснив Умланд.

Аналітик додав, що обмеження цін на російську нафту значно зменшить військовий бюджет Росії, який вона витрачає на війну проти України.

"Зменшення цін на російську нафту є досить хорошим рішенням. З одного боку таке рішення уникає фундаментальної конфронтації з Росією, а з іншого дуже сильно може зменшити військовий бюджет Російської Федерації", - додав Умланд.

26 червня повідомлялося, що лідери країн Великої сімки обговорюють встановлення граничних цін на російську нафту.

28 червня Bloomberg повідомив, що країни Великої сімки на саміті у Німеччині обговорюють запровадження обмежень на максимальну ціну російського газу

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