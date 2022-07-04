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Зниження цін на російську нафту значно скоротить бюджет Путіна на війну проти України, - аналітик Умланд

4 липня, 2022 понедiлок
10:44
війна з Росією Андреас Умланд

Аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи Андреас Умланд переконаний, що встановлення граничних цін на російський газ та нафту значно зменшить військовий бюджет Російської Федерації

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Щоб зменшити доходи російського бюджету та уникнути якоїсь конфронтації країни Заходу хочуть ввести правило про зниження цін на нафту з Росії. Потім, можливо, будуть введені вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту за завищеними цінами. Тому мені здається, що це досить прагматичне та хороше рішення", - пояснив Умланд.

Аналітик додав, що обмеження цін на російську нафту значно зменшить військовий бюджет Росії, який вона витрачає на війну проти України.

"Зменшення цін на російську нафту є досить хорошим рішенням. З одного боку таке рішення уникає фундаментальної конфронтації з Росією, а з іншого дуже сильно може зменшити військовий бюджет Російської Федерації", - додав Умланд.

  • 26 червня повідомлялося, що лідери країн Великої сімки обговорюють встановлення граничних цін на російську нафту. 
  • 28 червня  Bloomberg повідомив, що країни Великої сімки на саміті у Німеччині обговорюють запровадження обмежень на максимальну ціну російського газу

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Росія
газ
нафта
G7
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