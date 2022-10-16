Знову чудова погода, сухо, сонячно, вдень потеплішає: Наталка Діденко спрогнозувала погоду 17-го жовтня в Україні
16 жовтня, у неділю, в Україні ніч та ранок будуть холодні, проте вдень потепліє до комфортних градусів
Про це повідомила Наталка Діденко в прогнозі погоди.
"17-го жовтня в Україні - знову чудова погода, сухо, сонячно, вдень потеплішає. У вівторок - ще тепліше, до +17...+22 градусів", - йдеться у дописі.
Також відомо, що в середу та четвер варто очікувати на дощі, а в Карпатах 20-го жовтня ймовірний сніг, атмосферні холодні фронти з північного заходу Європи принесуть суттєве похолодання.
У Києві понеділок та вівторок будуть теплими: до +16 градусів, у вівторок до +20 градусів.
"А ось в середу в Києві збільшиться хмарність, вологість, пройде невеликий дощ, почне знижуватися температура повітря.
І вже в четвер вдень очікується лише +7+9 градусів", - йдеться у повідомленні.
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