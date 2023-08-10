Про це пише кінокомпанія "Артхаус Трафік".

"Трейлер знайомить глядачів із головною героїнею — сильною особистістю, красивою та успішною телеведучою Ніною Сокіл (прототипом цього образу стала Яніна Соколова, чия особиста історія стала натхненням для створення фільму)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в житті головної героїні є все, про що тільки можна мріяти: любов, кар’єра, прихильники. Однак, в одну мить фатальна новина руйнує все, до чого зірка так довго йшла. Саме ця перешкода змусить її зрозуміти, хто вона насправді, і що є найважливішим у житті.

У трейлері зіграна пісня "Сьомий день" виконавців з рок-гурту "Друга Ріка". Ця пісня обрана офіційним саундтреком до фільму.

Режисеркою фільму є Марися Нікітюк, відома своєю попередньою стрічкою "Коли падають дерева" - учасницею Берлінале та найкращим дебютом 2018 року за версією Національної премії кінокритиків "Кіноколо".

У головній ролі дебютувала психологиня, блогерка й акторка Ксенія Хижняк. Також у фільмі зіграли Олексій Тритенко, який нині служить у ЗСУ, Максим Панченко та Ігор Колтовський.

Світова прем’єра картини відбулася на Tallinn Black Nights Film Festival, який входить до переліку 15 найпрестижніших кінофестивалів у світі. Також стрічку показали на другому за обсягом та значенню фестивалі Німеччини — Filmfest München.