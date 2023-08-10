Знятий по історії життя головної героїні: вийшов трейлер українського фільму "Я, Ніна"
У середу, 9 серпня, творці представили трейлер фільму "Я, Ніна". Стрічка присвячена боротьбі з онкологією. На екрани кінотеатрів картина вийде 7 вересня
Про це пише кінокомпанія "Артхаус Трафік".
"Трейлер знайомить глядачів із головною героїнею — сильною особистістю, красивою та успішною телеведучою Ніною Сокіл (прототипом цього образу стала Яніна Соколова, чия особиста історія стала натхненням для створення фільму)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в житті головної героїні є все, про що тільки можна мріяти: любов, кар’єра, прихильники. Однак, в одну мить фатальна новина руйнує все, до чого зірка так довго йшла. Саме ця перешкода змусить її зрозуміти, хто вона насправді, і що є найважливішим у житті.
У трейлері зіграна пісня "Сьомий день" виконавців з рок-гурту "Друга Ріка". Ця пісня обрана офіційним саундтреком до фільму.
Режисеркою фільму є Марися Нікітюк, відома своєю попередньою стрічкою "Коли падають дерева" - учасницею Берлінале та найкращим дебютом 2018 року за версією Національної премії кінокритиків "Кіноколо".
У головній ролі дебютувала психологиня, блогерка й акторка Ксенія Хижняк. Також у фільмі зіграли Олексій Тритенко, який нині служить у ЗСУ, Максим Панченко та Ігор Колтовський.
Світова прем’єра картини відбулася на Tallinn Black Nights Film Festival, який входить до переліку 15 найпрестижніших кінофестивалів у світі. Також стрічку показали на другому за обсягом та значенню фестивалі Німеччини — Filmfest München.
- В Італії у четвер, 10 серпня, відбудеться прем'єра української стрічки режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе