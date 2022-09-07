Зона ядерної безпеки й захисту. Гендиректор МАГАТЕ запропонував ООН розв'язання проблеми ЗАЕС
Рафаель Гроссі пропонує Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй створити зону ядерної безпеки й захисту на Запорізькій атомній електростанції
Про це гендиректор МАГАТЕ написав у Twitter.
"Я щойно звернувся до Ради безпеки ООН і ініціював пропозицію створити зону ядерної безпеки й захисту у Запоріжжі. Це ґрунтується на висновках нашої місії на атомній станції, про що йдеться у нашому новому звіті, — написав Гроссі. - Поточна ситуація є неприпустимою, і найкращим заходом для створення безпеки та захисту атомних об'єктів України і її народу було б негайне припинення цього збройного конфлікту".
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Однак поки це станеться, "потрібні термінові тимчасові заходи для унеможливлення ядерної аварії, спровокованої воєнними засобами. Цього можна досягнути шляхом негайного започаткування зони безпеки. Ми готові розпочати негайно консультації, які вестимуть до створення зони ядерної безпеки й захисту", - відзначив Гроссі.
- 6 вересня МАГАТЕ опублікувала звіт за підсумками місії на ЗАЕС.
- На ЗАЕС залишилося двоє постійних представників МАГАТЕ, решта інспекторів покинула станцію.
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