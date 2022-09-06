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Головна війна з Росією "Захід або чесно назве Путіна ядерним терористом, або він посилить гібридний шантаж": Латиніна про майбутній звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС

"Захід або чесно назве Путіна ядерним терористом, або він посилить гібридний шантаж": Латиніна про майбутній звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС

6 вересня, 2022 вiвторок
18:04
війна з Росією Путін

Від звіту МАГАТЕ зараз залежить, чи зможе Путін продовжувати свій ядерний шантаж та ігри в гібридну війну, чи Захід збере нарешті волю в кулак і назве ядерних терористів ядерними терористами

Про це для телеграм-каналу "Можем обяснить" повідомила російська журналістка, письменниця та політичний аналітик Юлія Латиніна.

Російська опозиціонерка вважає, що допуск Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС – це промацування ґрунту під ногами. Путіну важливо зрозуміти, чи МАГАТЕ, а заразом і колективний Захід, побачить ядерний тероризм у його діях, чи "відповідально заявить", що все неоднозначно.

"Виступ Гроссі перед членами Ради Безпеки ООН та подальша поведінка МАГАТЕ є вкрай важливими. Від цього зараз залежить, чи зможе Путін продовжувати свій ядерний шантаж та ігри в гібридну війну, чи Захід збере нарешті волю в кулак і назве ядерних терористів ядерними терористами", - пояснює Латиніна.

Путін ще в роздумах і від цього маркеру залежать його подальші дії.

"Тому й досі немає суду над Азовом, таким ненавидимим Путіним за оборону Донбасу, — з черговим утопленням своєї репутації в крові Путін зараз вважає за краще почекати. Хоча здавалося б, чи не через "неонацистів" хіба війну почав?", - додає експертка.

Також вона застерігає, від того, що Захід може піти тим же шляхом, що й у сприйнятті агресії Росії щодо Грузії:

"Коли у 2008 році Путін розпочав війну з Грузією, Міжнародна комісія з розслідування обставин війни на чолі з Хайді Тальявіні, отримавши грант у розмірі 1.6 мільйонів євро, зверстала доповідь, суть якої зводилася до наступного: Росія каже, що стріляє Грузія, Грузія каже, що стріляє Росія, а ми, як авторитетна міжнародна організація, відповідально заявляємо вам, що тут все неоднозначно".

І це стане для Путіна знаком, що можна тиснути далі – Захід прогнеться і врешті змириться:

"Минуло 14 років, а мало змінилося. Як у 2008 російська армія обстрілювала Цхінвалі, розповідаючи про те, що грузини обстрілюють себе самі, так і в 2022 вона рівняє Маріуполь із землею, трублячи всіма каналами про злочини української воєнщини. Як і 14 років тому, Путіну знову потрібні люди за кордоном, здатні тримати його політичний офшор".

  • Відзначимо, що за схожим сценарієм складалась ситуація зі звітом ще однієї авторитетної організації – "Міжнародна амністія" (Amnesty International). У ньому "експерти" прирівнювали діє армії РФ та ЗСУ, які, наче, однаково прикриваються мирним населенням. Врешті АІ, під тиском фактів та міжнародного осуду, вибачились, але змін у звіт не вносили.

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ООН
Володимир Путін
ядерна безпека
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