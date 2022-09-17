ZOOM надасть українським закладам освіти ліцензії для забезпечення онлайн навчання

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Zoom надасть достатню кількість ліцензій, щоб кожна школа та заклади вищої освіти в Україні могли здійснювати освітні програми онлайн. Станом на сьогодні майже 800 закладів освіти мають ліцензований доступ використання інструментів Zoom, що дозволило вчасно розпочати 2022-2023 навчальний рік для мільйонів здобувачів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це питання було погоджено під час зустрічі першого заступника очільника МОН Андрія Вітренка та керівника відділу глобальної публічної політики та зв’язків з урядом компанії "Zoom" Джош Каллмер під час Саміту ООН із трансформації освіти в Нью-Йорку.

Вітренко поінформував, що згідно з аналізом, проведеним МОН за підтримки освітнього кластера, Світового банку ЮНІСЕФ і організацією "Save the Children", більшість закладів освіти працює або повністю онлайн, або в змішаному режимі.

"Наша відповідальність полягає в тому, щоб учні та вчителі мали необхідні інструменти для безперервності процесу навчання та щоб ніхто не залишався осторонь", - наголосив він.

Водночас Каллмер зауважив, що компанія гарантує забезпечення продовження освіти для українських школярів в умовах воєнного стану.

"Ми прагнемо використовувати найкраще від Zoom, аби допомогти забезпечити доступ до високоякісної дистанційної освіти. Пишаємося тим, що підтримуємо МОН, щоб забезпечити продовження навчання та співпрацю українських студентів і освітян, які вимушено покинули свої домівки та заклади освіти через повномасштабне вторгнення РФ в Україну", - підкреслив він.

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