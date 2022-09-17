ZOOM надасть українським закладам освіти ліцензії для забезпечення онлайн навчання
Zoom Video Communications надасть закладам освіти України ліцензії уніфікованої комунікаційної платформи Zoom Education та застосунків Large Meetings
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.
"Zoom надасть достатню кількість ліцензій, щоб кожна школа та заклади вищої освіти в Україні могли здійснювати освітні програми онлайн. Станом на сьогодні майже 800 закладів освіти мають ліцензований доступ використання інструментів Zoom, що дозволило вчасно розпочати 2022-2023 навчальний рік для мільйонів здобувачів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це питання було погоджено під час зустрічі першого заступника очільника МОН Андрія Вітренка та керівника відділу глобальної публічної політики та зв’язків з урядом компанії "Zoom" Джош Каллмер під час Саміту ООН із трансформації освіти в Нью-Йорку.
Вітренко поінформував, що згідно з аналізом, проведеним МОН за підтримки освітнього кластера, Світового банку ЮНІСЕФ і організацією "Save the Children", більшість закладів освіти працює або повністю онлайн, або в змішаному режимі.
"Наша відповідальність полягає в тому, щоб учні та вчителі мали необхідні інструменти для безперервності процесу навчання та щоб ніхто не залишався осторонь", - наголосив він.
Водночас Каллмер зауважив, що компанія гарантує забезпечення продовження освіти для українських школярів в умовах воєнного стану.
"Ми прагнемо використовувати найкраще від Zoom, аби допомогти забезпечити доступ до високоякісної дистанційної освіти. Пишаємося тим, що підтримуємо МОН, щоб забезпечити продовження навчання та співпрацю українських студентів і освітян, які вимушено покинули свої домівки та заклади освіти через повномасштабне вторгнення РФ в Україну", - підкреслив він.
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