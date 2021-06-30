Зорієнтує в безоплатних медпослугах: МОЗ запустило у Telegram чат-бот "Лікуйся" для онкохворих
Міністерство охорони здоров'я запустило у Telegram чат-бот для хворих на рак молочної залози
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Згідно з повідомленням, МОЗ та пацієнтські організації запустили чат-бот "Лікуйся", покликаний зорієнтувати в безоплатних медичних послугах усіх, хто зіткнувся з діагнозом раку молочної залози. Пацієнти зможуть отрмати необхідну інформацію щодо лікування в межах Програми медичних гарантій.
Зазначається, що пацієнт за допомогою чат-боту може обрати послуги, після чого отримати покрокову інструкцію щодо її отримання у медичному закладі.
За словами співзасновниці громадської організації "Афіна. Жінки проти раку" Вікторії Романюк, багато пацієнтів не знають, які саме послуги в онкоцентрах є безоплатними, через що існує стереотип, що лікування онкології дуже дороге. Через це велика кількість пацієнтів відмовляється від нього.
Крім того, додали у пресслужбі, чат-бот допоможе відстояти право на безоплатну медичну допомогу, запобігатиме проявам корупції в медзакладах, зокрема унеможливить нелегальну оплату послуг чи лікарських засобів, які є в переліку НСЗУ як безоплатні.
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