"Зоря" - "Бодо-Глімт": букмекери принизили шанси українців в останньому турі Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Букмекери не вірять, що "Зоря" зможе перемогти "Бодо-Глімт". Коефіцієнт на перемогу українців 4,92. Нічия оцінюється у 4,10. Виграш норвежців - 1,69.



Після 5 матчів луганська "Зоря" набрала 6 балів і займає третє місце. Українці втратили шанси на плей-офф Ліги конференцій. Друга позиція в італійської "Роми", у "вовків" 10 набраних пунктів. "Бодо-Глімт" сенсаційно очолює групу C з 11 очками.



У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.



У 6-му турі "Зоря" зіграє проти "Бодо-Глімт" у Запоріжжі. Матч відбудеться сьогодні, 9 грудня. Пряма трансляція - на Megogo.



Ліга конференцій



6-й тур



9 грудня



"Зоря" (Україна) - "Бодо-Глімт" (Норвегія)



Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена"



Початок о 19:45



Пряма трансляція на Megogo