"Зоря" - "Бодо-Глімт": букмекери принизили шанси українців в останньому турі Ліги конференцій
Сьогодні, 9 грудня, луганська "Зоря" зіграє проти норвезького "Бодо-Глімт" у 6-му турі групового раунду Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери не вірять, що "Зоря" зможе перемогти "Бодо-Глімт". Коефіцієнт на перемогу українців 4,92. Нічия оцінюється у 4,10. Виграш норвежців - 1,69.
Після 5 матчів луганська "Зоря" набрала 6 балів і займає третє місце. Українці втратили шанси на плей-офф Ліги конференцій. Друга позиція в італійської "Роми", у "вовків" 10 набраних пунктів. "Бодо-Глімт" сенсаційно очолює групу C з 11 очками.
У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.
У 6-му турі "Зоря" зіграє проти "Бодо-Глімт" у Запоріжжі. Матч відбудеться сьогодні, 9 грудня. Пряма трансляція - на Megogo.
Ліга конференцій
6-й тур
9 грудня
"Зоря" (Україна) - "Бодо-Глімт" (Норвегія)
Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена"
Початок о 19:45
Пряма трансляція на Megogo
- 25 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно поступилась італійській "Ромі".
- Після цього стало відомо, що фаната "Зорі", у якого був банер з написом "Луганськ - це Україна", не впустили до стадіону в Римі на матч проти "Роми".
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