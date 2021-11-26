В Італії на стадіон не впустили фаната "Зорі", у якого був банер з написом "Луганськ - це Україна"

Про це повідомляє Twitter Zorya Londonsk з посиланням на журналіста Ендрю Тодоса.



Вчора, 25 листопада, луганська "Зоря" розгромно програла "Ромі" в Італії (0:4). Проте, не всі фанати, в яких були квитки на цей матч, зуміли побачити зустріч на стадіоні.



Стюарди, які відповідали за порядок на "Стадіо Олімпіко", не дозволили фанату "Зорі" пронести з собою на трибуни банер з написом "Луганськ - це Україна". Вболівальнику заборонили взяти на стадіон банер, бо назвали його політичним.



За інформацією джерела, іншим українським вболівальникам вдалося занести на стадіон схожий банер в іншій частині арени.

25 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно поступилась італійські "Ромі".

У 5-му турі групового раунду Ліги Європи англійський "Вест Гем" переміг віденський "Рапід".