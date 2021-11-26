В Італії на стадіон не впустили фаната "Зорі", у якого був банер з написом "Луганськ - це Україна"
Фаната луганської "Зорі", у якого був банер з написом "Луганськ - це Україна", не впустили на стадіон у Римі на матч проти місцевої "Роми"
Про це повідомляє Twitter Zorya Londonsk з посиланням на журналіста Ендрю Тодоса.
Вчора, 25 листопада, луганська "Зоря" розгромно програла "Ромі" в Італії (0:4). Проте, не всі фанати, в яких були квитки на цей матч, зуміли побачити зустріч на стадіоні.
Стюарди, які відповідали за порядок на "Стадіо Олімпіко", не дозволили фанату "Зорі" пронести з собою на трибуни банер з написом "Луганськ - це Україна". Вболівальнику заборонили взяти на стадіон банер, бо назвали його політичним.
За інформацією джерела, іншим українським вболівальникам вдалося занести на стадіон схожий банер в іншій частині арени.
- 25 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно поступилась італійські "Ромі".
- У 5-му турі групового раунду Ліги Європи англійський "Вест Гем" переміг віденський "Рапід".
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