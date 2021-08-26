"Зоря" - "Рапід": склади команд на матч Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Букмекери взагалі не вірять у шанси "Зорі" на прохід у груповий етап Ліги Європи. Коефіцієнт - 12,03. Шанси "Рапіда" оцінюються, як стовідсоткові - 1,03.

Перша зустріч закінчилась розгромною поразкою луганців 3:0. За "Рапід" голами відзначились Таксіархіс Фунтас, Марко Грюль і Ерджан Кара. "Зоря", на жаль, не забивала.



Матч-відповідь плей-офф кваліфікації відбудеться сьогодні, 26 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру.



Ліга Європи



Раунд плей-офф. Повторний матч



26 серпня



"Зоря" (Україна) - "Рапід" (Австрія)



"Зоря": Шевченко, Хомченовський, Вернидуб, Цвек, Жунінью, Назарина, Громов, Булеца, Кочергін, Гладкий, Сайядманеш.



Запасні: Мацапура, Руфаті, Луньов, Шахаб, Кабаєв, Імереков, Фаворов, Крістіан.



"Рапід": Гартлер, Стойковіч, Граймль, Хофманн, Уллман, Любічіч, Граховац, Аразе, Фунтас, Грюлль, Кара.



Запасні: Унгер, Хедль, Віммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петровіч, Ауер, Кітігава, Зульцбахер, Шустер



Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена"



Початок - 19:30



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