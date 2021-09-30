"Зоря" - "Рома": букмекери знецінили шанси українців проти італійського топ-клубу
Сьогодні, 30 вересня, у 2-му турі Ліги конференцій луганська "Зоря" зіграє проти італійської "Роми"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери прогнозують легку перемогу "Роми" на виїзді, коефіцієнт - 1,33. Шанси "Зорі" знецінені - 7,80. Нічия оцінюється у малоймовірні 5,10.
Луганська команда грає у групі C. "Зоря" після поразки "Бодо-Глімт" (1:3) у 1-му турі займає в таблиці третє місце.
Італійська "Рома", яка забила болгарському ЦСКА 5 голів, йде першою. Слідом - норвезький "Бодо-Глімт", який переміг "Зорю".
У наступному турі "Зоря" зіграє проти "Роми". Матч відбудеться сьогодні, 30 вересня.
Ліга конференцій
2-й тур
30 вересня
"Зоря" (Україна) - "Рома" (Італія)
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Початок о 19:45
Пряма трансляція на Megogo
- 16 вересня У 1-му турі Ліги конференцій луганська "Зоря" програла норвезькому "Бодо-Глімт".
- 17 вересня головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник заявив, що поразка норвезькому "Бодо-Глімт" у Лізі конференцій має дати команді досвід.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.48
Купівля 26.48Продаж 26.7
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.06
- Актуальне
- Важливе