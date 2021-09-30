"Зоря" - "Рома": де та коли дивитись матч українців проти італійського топ-клубу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Луганська команда грає у групі C. "Зоря" після поразки "Бодо-Глімт" (1:3) у 1-му турі займає в таблиці третє місце.



Італійська "Рома", яка забила болгарському ЦСКА 5 голів, йде першою. Слідом - норвезький "Бодо-Глімт", який переміг "Зорю".



У наступному турі "Зоря" зіграє проти "Роми". Матч відбудеться сьогодні, 30 вересня.



Ліга конференцій



2-й тур



30 вересня



"Зоря" (Україна) - "Рома" (Італія)



Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"



Початок о 19:45



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