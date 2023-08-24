"Зоря" - "Славія": де та коли дивитись матч плейоф кваліфікації Ліги Європи
У четвер, 24 серпня, луганська "Зоря" зіграє з празькою "Славією" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2023/24
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Зоря" як бронзовий призер чемпіонату України автоматично потрапила до плейоф відбору Ліги Європи.
"Славія" розпочала єврокампанію з 3-го раунду кваліфікації, де вибила з турніру ще один український клуб – "Дніпро-1" (3:0, 1:1).
Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку є чеський клуб. На перемогу "Славії" можна поставити з коефіцієнтом 1,26. Нічия – 6,40. Виграш луганців стане гучною сенсацією – 12,50.
Аналогічно, букмекери не сумніваються у тріумфі празької команди за підсумками двох матчів – 1,08. Прохід "Зорі" до наступної стадії – 7,90.
Переможець двоматчевої дуелі вийде до групового етапу Ліги Європи. Команда, яка програє, одразу потрапить до групового етапу третього за престижністю єврокубка – Ліги конференцій.
Матч-відповідь команди зіграють у четвер, 31 серпня, у польському місті Люблін. Саме тут луганський клуб проводитиме номінально домашні єврокубкові матчі у сезоні-2023/24.
Ліга Європи
Плейоф кваліфікації. Перший матч
24 серпня
"Зоря" (Україна) - "Славія" (Прага)
Прага, "Еден Арена"
Початок о 20:00
Трансляція: УНІАН, Youtube-канал FootballHub, онлайн-телебачення Київстар ТБ.
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