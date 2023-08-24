"Зоря" - "Славія": де та коли дивитись матч плейоф кваліфікації Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Зоря" як бронзовий призер чемпіонату України автоматично потрапила до плейоф відбору Ліги Європи.

"Славія" розпочала єврокампанію з 3-го раунду кваліфікації, де вибила з турніру ще один український клуб – "Дніпро-1" (3:0, 1:1).

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку є чеський клуб. На перемогу "Славії" можна поставити з коефіцієнтом 1,26. Нічия – 6,40. Виграш луганців стане гучною сенсацією – 12,50.

Аналогічно, букмекери не сумніваються у тріумфі празької команди за підсумками двох матчів – 1,08. Прохід "Зорі" до наступної стадії – 7,90.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до групового етапу Ліги Європи. Команда, яка програє, одразу потрапить до групового етапу третього за престижністю єврокубка – Ліги конференцій.

Матч-відповідь команди зіграють у четвер, 31 серпня, у польському місті Люблін. Саме тут луганський клуб проводитиме номінально домашні єврокубкові матчі у сезоні-2023/24.

Ліга Європи

Плейоф кваліфікації. Перший матч

24 серпня

"Зоря" (Україна) - "Славія" (Прага)

Прага, "Еден Арена"

Початок о 20:00

Трансляція: УНІАН, Youtube-канал FootballHub, онлайн-телебачення Київстар ТБ.