Зовнішнє фінансування України покращилось. Залишилося зробити його ритмічним, – МВФ
Український уряд у квітні визначив потребу у зовнішньому фінансуванні України у $15 млрд на три місяці, але виділені кошти перевищують цей показник
Про це повідомив заступник виконавчого директора України в МВФ Владислав Рашкован у кулуарах організованого Фондом Пінчука Українського сніданку в Давосі, пише Інтерфакс-Україна.
"Якщо скласти виділені гроші, то вже більше ніж $15 млрд, які нам потрібні були на три місяці. Наше завдання – зробити так, щоб вони йшли з певною періодичністю, щоб не було все на кінець року. Нам треба жити зараз: треба платити рахунки у червні, у липни", – сказав він.
За словами Рашкована, президент США Джо Байден підписав зміни до бюджету про виділення додатково $40 млрд через війну в Україні, з яких $7,5 млрд підуть на фінансування дефіциту країни як безповоротна допомога – гранти.
Крім того, ЄС заявив про надання Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги до кінця року, ще 1 млрд євро має виділити Німеччина. Втім, процес виділення коштів затримується через бюрократію.
"Завдання уряду – опрацювати з міжнародними організаціями, двосторонніми партнерами, щоб ці гроші приходили до України рівними частинами протягом року. Така робота триває. У травні ситуація точно краща, ніж у квітні", – зазначив Рашкован.
- Нагадаємо, економіка України втратила понад $92 млрд через масштабну агресію РФ, найбільше постраждали інфраструктура і нерухомість, свідчать оцінки НБУ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.61
Купівля 34.61Продаж 35.94
-
EUR
Купівля 36.33Продаж 38.12
- Актуальне
- Важливе