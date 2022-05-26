Про це повідомив заступник виконавчого директора України в МВФ Владислав Рашкован у кулуарах організованого Фондом Пінчука Українського сніданку в Давосі, пише Інтерфакс-Україна.

"Якщо скласти виділені гроші, то вже більше ніж $15 млрд, які нам потрібні були на три місяці. Наше завдання – зробити так, щоб вони йшли з певною періодичністю, щоб не було все на кінець року. Нам треба жити зараз: треба платити рахунки у червні, у липни", – сказав він.

За словами Рашкована, президент США Джо Байден підписав зміни до бюджету про виділення додатково $40 млрд через війну в Україні, з яких $7,5 млрд підуть на фінансування дефіциту країни як безповоротна допомога – гранти.

Крім того, ЄС заявив про надання Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги до кінця року, ще 1 млрд євро має виділити Німеччина. Втім, процес виділення коштів затримується через бюрократію.

"Завдання уряду – опрацювати з міжнародними організаціями, двосторонніми партнерами, щоб ці гроші приходили до України рівними частинами протягом року. Така робота триває. У травні ситуація точно краща, ніж у квітні", – зазначив Рашкован.

Нагадаємо, економіка України втратила понад $92 млрд через масштабну агресію РФ, найбільше постраждали інфраструктура і нерухомість, свідчать оцінки НБУ.

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