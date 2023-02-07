Про це Зозуля написав у telegram.

За словами футболіста, який виступає за "Райо Махадаонду", якщо раніше він зустрічався в Іспанії з провокаціями ультрас з лівацькими поглядами, то зараз образи лунають від простих вболівальників.

"На останньому матчі образливі скандування були не тільки з фанатського сектору, але й від звичайних вболівальників: "Путін вас переможе", "Ми за Путіна", "Зозуля - нацист".

Чи мене це чіпляє? Так. Не як футболіста, а як громадянина. Шкода, що очі цих людей так і не відкрились. І вони досі впевнені, що в нашій країні не війна, а якась "операція". Що люди не гинуть, а всі новини - це постановка і фейк", - написав Зозуля.

Він наголосив, що це наслідки кремлівської пропаганди, яка дотепер потужно працює та продовжує інфікувати та роз’їдати мізки європейців.

"І у мене немає ні бажання, ні сил постійно рефлексувати на такі ситуації. Проте сподіваюсь, що на них зверне увагу МЗС України та наше консульство. А я продовжу грати та підтримувати свою країну та ЗСУ", - пообіцяв Зозуля.