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Зозуля закликав МЗС України відреагувати на те, що прості іспанці підтримують Путіна

7 лютого, 2023 вiвторок
11:28
Спорт Роман Зозуля

Український футболіст Роман Зозуля заявив, що в Іспанії через російську пропаганду пересічні громадяни підтримують російського диктатора Володимира Путіна

Про це Зозуля написав у telegram

За словами футболіста, який виступає за "Райо Махадаонду", якщо раніше він зустрічався в Іспанії з провокаціями ультрас з лівацькими поглядами, то зараз образи лунають від простих вболівальників.   

"На останньому матчі образливі скандування були не тільки з фанатського сектору, але й від звичайних вболівальників: "Путін вас переможе", "Ми за Путіна", "Зозуля - нацист".  

Чи мене це чіпляє? Так. Не як футболіста, а як громадянина. Шкода, що очі цих людей так і не відкрились. І вони досі впевнені, що в нашій країні не війна, а якась "операція". Що люди не гинуть, а всі новини - це постановка і фейк", - написав Зозуля. 

Він наголосив, що це наслідки кремлівської пропаганди, яка дотепер потужно працює та продовжує інфікувати та роз’їдати мізки європейців. 

"І у мене немає ні бажання, ні сил постійно рефлексувати на такі ситуації. Проте сподіваюсь, що на них зверне увагу МЗС України та наше консульство. А я продовжу грати та підтримувати свою країну та ЗСУ", - пообіцяв Зозуля. 



 
Світ
Іспанія
МЗС України
Роман Зозуля
пропаганда
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