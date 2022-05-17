"Зробимо все необхідне щоб допомогти". Латвія, Литва та Естонія підтримали рішення Фінляндії та Швеції вступити у НАТО
У спільній заяві, опублікованій у понеділок, 16 травня, міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії назвали ці рішення "історичними" і заявили, що вони "зроблять усе необхідне, щоб допомогти обом країнам"
Про це повідомляє CNN.
"Ми впевнені, що і Швеція, і Фінляндія зроблять свій внесок у єдність, солідарність, згуртованість і силу Альянсу та всього трансатлантичного простору в той час, коли середовище безпеки, з яким ми стикаємося, стає все складнішим", – йдеться у заяві.
Міністри додали, що членство Швеції та Фінляндії "також значно підвищить безпеку регіону Балтійського моря", а також "відкриє нові перспективи для Північно-Балтійського та інших форматів регіонального співробітництва в питаннях оборони та безпеки".
"Міністри запевнили, що беруть на себе зобов’язання сприяти якнайшвидшій ратифікації протоколів про приєднання після їх підписання", – йдеться у спільній заяві.
- Відзначимо, що 11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії напередодні очікуваного подання цими країнами заявок на вступ у НАТО.
- А вчора, 16 травня, про готовність захистити Фінляндію та Швецію від зовнішньої агресії до набуття повноцінного членства у в Північноатлантичному Альянсі заявили Норвегія, Данія та Ісландія.
- Обидві країни планують подати заяву про вступ у Альянс цього тижня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.58Продаж 33.27
- Актуальне
- Важливе