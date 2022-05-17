Про це повідомляє CNN.

"Ми впевнені, що і Швеція, і Фінляндія зроблять свій внесок у єдність, солідарність, згуртованість і силу Альянсу та всього трансатлантичного простору в той час, коли середовище безпеки, з яким ми стикаємося, стає все складнішим", – йдеться у заяві.

Міністри додали, що членство Швеції та Фінляндії "також значно підвищить безпеку регіону Балтійського моря", а також "відкриє нові перспективи для Північно-Балтійського та інших форматів регіонального співробітництва в питаннях оборони та безпеки".

"Міністри запевнили, що беруть на себе зобов’язання сприяти якнайшвидшій ратифікації протоколів про приєднання після їх підписання", – йдеться у спільній заяві.

Відзначимо, що 11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії напередодні очікуваного подання цими країнами заявок на вступ у НАТО.

А вчора, 16 травня, про готовність захистити Фінляндію та Швецію від зовнішньої агресії до набуття повноцінного членства у в Північноатлантичному Альянсі заявили Норвегія, Данія та Ісландія.

Обидві країни планують подати заяву про вступ у Альянс цього тижня.

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