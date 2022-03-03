"Зробіть це!". Кулеба вимагає у партнерів надати Україні бойові літаки
Міністр закордонних справ України вважає, що ЄС може ухвалити такі рішення "просто зараз"
Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter, - інформує Еспресо.TV.
Очільник зовнішньополітичного відомства України нагадав, що українські аси героїчно боронять небо, але Росія має перевагу.
"Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять в підвалах під бомбами? Ви можете ухвалити це рішення просто зараз. Зробіть це", - закликав Дмитро Кулеба.
- Нагадаємо, країни ЄС вирішили не передавати Україні винищувачі.
- Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає від ЄС бойові літаки, летальне озброєння та нелетальну допомогу.
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