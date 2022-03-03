"Зробіть все, щоб зупинити війну": українські полярники звернулись до російських колег

Своє відеозвернення вони опублікували на фейсбук сторінці Національного антарктичного наукового центру.



"24 лютого російські війська віроломно вторглися в Україну. Наші мирні міста та села піддають артилерійським ударам та бомбардуванням. Зараз не залишилося жодного регіону нашої країни, куди не прийшла війна", – сказали українські дослідники.

Вони відзначили, що постраждали вже тисячі мирних жителів, зокрема дітей, зруйновані будинки, дитячі та медичні заклади, інфраструктура міст. Сказали, що їхні колеги-вчені, друзі та рідні взяли зброю в руки та боронять свої домівки від російських загарбників. А військові захищають нашу Батьківщину. В Україні російські війська ніхто не чекає, і звільняти в нас немає кого.Вони закликали російських колег публічно висловити їхню громадянську позицію: "Зробіть все від вас залежне, щоб зупинити війну, розпочату вашим керівництвом. Виходьте на протест, станьте поруч, зупиніть своїх дітей від того, щоб вони стали вбивцями й безславно полягли в чужій країні. Це ваш останній шанс зупинити війну в Україні".Раніше полярники вже звертались із словами підтримки для українців. Вони висловили повагу та вдячність усім тим, хто боронить Україну.