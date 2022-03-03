"Зробіть все, щоб зупинити війну": українські полярники звернулись до російських колег
Учасники наукової експедиції зі станції "Академік Вернадський" звернулися до російських вчених
Своє відеозвернення вони опублікували на фейсбук сторінці Національного антарктичного наукового центру.
"24 лютого російські війська віроломно вторглися в Україну. Наші мирні міста та села піддають артилерійським ударам та бомбардуванням. Зараз не залишилося жодного регіону нашої країни, куди не прийшла війна", – сказали українські дослідники.
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