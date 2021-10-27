Зробив фейкову копію "Дії" і збував через Telegram: жителя Запоріжжя викрито на підробці цифрових документів
Прокуратура викрила жителя Запоріжжя на створенні фейкових копій застосунку "Дія" та збуті їх через Telegram
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
Згідно з повідомленням, прокуратура міста Запоріжжя викрила місцевого мешканця за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних мереж.
За даними слідства, зловмисник розробив фейкову версію застосунку "Дія", за допомогою якого користувачі створювали підроблені копії документів - паспорти, сертифікати вакцинації від COVID-19, водійські посвідчення тощо. У подальшому він за грошову винагороду збував доступ до мобільного додатку через месенджер Telegram.
У результаті обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки.
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