Зростає готовність росіян на Херсонщині скласти зброю, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Російські війська на правому березі Дніпра у Херсонській області все частіше подають сигнали про готовність здатися в полон
Про це в ефірі Еспресо повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Ми завжди пропонуємо вихід - перехід в обмінний фонд. Вони можуть скласти зброю і поповнити ряди людей, які перебувають під егідою міжнародного гуманітарного права". - зазначила вона.
За словами Гуменюк, ця практика досить потужна і щодня набирає обертів.
"Зараз є перехоплення і надходить інформація від місцевих жителів, що деякі угруповання окупаційних військ, об'єднавшись між собою і знайшовши цивільний одяг, намагаються вийти на зв'язок. Вони розшукують способи через місцевих знайти доступ або передати інформацію про готовність скласти зброю і перейти. Вони настільки налякані загороджувальними загонами у них за спиною і забороною їхнього верховного головнокомандувача та диктатора здавати позиції, що надають перевагу руху вперед, який залишається - в полон", - підсумувала керівниця пресцентру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.78
Купівля 40.78Продаж 41.73
-
EUR
Купівля 39.25Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе