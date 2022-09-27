Про це в ефірі Еспресо повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми завжди пропонуємо вихід - перехід в обмінний фонд. Вони можуть скласти зброю і поповнити ряди людей, які перебувають під егідою міжнародного гуманітарного права". - зазначила вона.



За словами Гуменюк, ця практика досить потужна і щодня набирає обертів.

"Зараз є перехоплення і надходить інформація від місцевих жителів, що деякі угруповання окупаційних військ, об'єднавшись між собою і знайшовши цивільний одяг, намагаються вийти на зв'язок. Вони розшукують способи через місцевих знайти доступ або передати інформацію про готовність скласти зброю і перейти. Вони настільки налякані загороджувальними загонами у них за спиною і забороною їхнього верховного головнокомандувача та диктатора здавати позиції, що надають перевагу руху вперед, який залишається - в полон", - підсумувала керівниця пресцентру.