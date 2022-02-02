Зростання цін продовжиться, це проблема економіки світу на найближчі роки, - інвестбанкір Фурса

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Якщо ми подивимось на цифри - в нас найбільша середня зарплатня за всю історію України, в нас дійсно найвищий ВВП і зростала роздрібна торгівля минулого року - причому не в гривнях, а в штуках. Умовно люди витрачають гроші набагато більше і в натуральному вигляді люди минулого року витратили або спожили на 10% більше - це дуже багато", - сказав Фурса.



За його словами, українці активно споживають - "купівельна спроможність у нас низька, але вона постійно зростає".



"Зараз є інфляційні ризики, які розповсюджуться і на цей рік. Причому, фокус цієї інфляції був на продукти харчування. Це може більше бити по людям, які менш заможні. Це правда, але з цією інфляцією ми нічого вдіяти не можемо, вона доларова і породжена в США. Ми її просто приймаємо. Зазвичай інфляцію в Україні ми самі породжуємо - якимись дурними вчинками українського уряду, але цього разу ми не можемо його звинувачувати", - додав інвестбанкір.



На його думку, в 2021 році проти інфляції допомагало укріплення гривні, яке тривало більшість року.



"Це стримувало зростання цін. Цього року ми бачимо вже зворотній процес, навіть гривня не стримує. Зростання цін продовжиться, ми з цим нічого вдіяти не зможемо. Це проблема світової економіки на найближчі кілька років", - підсумував Фурса.



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