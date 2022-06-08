Зруйнована школа, є постраждалі: окупанти завдали авіаудар по Бахмуту

Відео наслідків обстрілів оприлюднила поліція Донецької області.

Школа, в якій до повномасштабного вторгнення росії в Україну в ній навчалося 400 дітей, зруйнована повністю.

"На місці продовжують працювати поліцейські, рятувальники та вибухотехніки.Є інформація про постраждалих", – йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, за останню добу на Луганщині росіяни вбили людину, пошкодили щонайменше 25 будинків і лікарню.

На Харківщині за добу загинули 5 людей, ще 12 отримали поранення.

Троє людей, у тому числі неповнолітній хлопець, отримали осколкові поранення через російські обстріли на Запоріжжі

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