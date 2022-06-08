Зруйнована школа, є постраждалі: окупанти завдали авіаудар по Бахмуту
Окупанти обстріляли Бахмут близько восьмої ранку. Російські снаряди вдарили по школі та адмінбудівлі, де перебували люди
Відео наслідків обстрілів оприлюднила поліція Донецької області.
Школа, в якій до повномасштабного вторгнення росії в Україну в ній навчалося 400 дітей, зруйнована повністю.
"На місці продовжують працювати поліцейські, рятувальники та вибухотехніки.Є інформація про постраждалих", – йдеться в повідомленні поліції.
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