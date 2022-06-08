Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Росіян стримують в Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть в центральних районах. Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель. Поранену в місті жінку госпіталізували одразу до Чернівців. А ще пошкоджено декілька багатоповерхівок. Однак найбільше руйнувань, які зафіксовано на поточну годину, у Врубівці та Золотому. Там пошкоджено 25 будинків", - наголосив він.

Росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Також вони здійснили обстріл багатопрофільної лікарні з артилерії калібру 240 мм. Днями загарбники зруйнували будівлю місцевої станції швидкої допомоги.

У Сєвєродонецьку ЗСУ дають відсіч окупантами і стримують штурм. Тривають бойові дії. Наступ окупантів біля Тошківки також був безуспішним. Росіяни намагалися просунутися на напрямку Устинівки, але ЗСУ їх відкинули.

"За минулу відбито 11 атак ворога, знищено три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", - зауважив Сергій Гайдай.

7 червня поліція евакуювала 16 людей з Лисичанська Луганської області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb