Залишки біля FOZZY показують, що росіяни вдарили "калібром", - зазначив в ефірі Еспресо голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

"Усе повністю вигоріло, там великий гіпермаркет, в якому пів міста закуповувалось. На жаль, таке влучання. На багатьох локаціях були пожежі. Тому так довго працювали рятувальники. Годину тому був на тій локації, там ще працював пожежний кран, який гасив залишки цього вогню. У понад 200 квартир, пошкоджені й медичні заклади, серед них пологовий будинок. Сім закладів освіти - дитсадки та школи. Зараз усі працюють над відновленням. Це все було сприйнято тривожно, але без паніки. Залишки біля FOZZY показують, що це "калібр", - сказав Братчук.

Про те, що гіпермаркет не працюватиме, повідомили раніше на офіційній сторінці мережі FOZZY Cash&Carry.

"Одеса сьогодні - місце нашого болю. Місце спалених цілей наших 270 співробітників, які продовжували ходити на роботу, щоб годувати свої родини та жити звичайним життям навіть в умовах війни", - йдеться у повідомленні.

У мережі зазначили, що загиблих внаслідок російської атаки немає, однак постраждали троє співробітників гіпермаркету. Наразі їх стан стабільний.

"Місце, де колись був гарний оновлений FOZZY, двері якого відтепер зачинено. Ми з жалем повідомляємо, що FOZZY в Одесі працювати не буде. Одесити, любі, ми дякуємо вам за теплі слова підтримки, ваша небайдужість надихає та тримає нас.

Віримо, що ми вистоїмо та обов’язково відбудуємо кожен квадратний метр", - написали на сторінці FOZZY Cash&Carry.

Також у дописі групи Fozzy Group у Facebook зазначається, що 270 співробітникам одеського гіпермаркету запропонують роботу в інших бізнесах і роботу з переїздом в інші міста, в яких є гіпермаркети FOZZY.



Крім того, там додали, що сума збитків від руйнування приміщення може сягати сотні мільйонів гривень.

"Ми ще маємо точно оцінити завдану шкоду, але мова йде про сотні мільйонів грн. Це величезні втрати, тому про плани щодо майбутнього поки що зарано говорити. Попри атаки ворога продовжуємо працювати. Тримаємося, стоїмо і віримо в перемогу!", - наголосили у Fozzy Group.