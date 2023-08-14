"Зруйнований вщент та відновленню не підлягає": спалений внаслідок атаки РФ гіпермаркет в Одесі заявив про закриття
Унаслідок російської атаки в ніч на понеділок, 14 серпня, одеський гіпермаркет "FOZZY" зруйновано вщент, приміщення не підлягає відновленню. Через це магазин в Одесі не працюватиме
Залишки біля FOZZY показують, що росіяни вдарили "калібром", - зазначив в ефірі Еспресо голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
"Усе повністю вигоріло, там великий гіпермаркет, в якому пів міста закуповувалось. На жаль, таке влучання. На багатьох локаціях були пожежі. Тому так довго працювали рятувальники. Годину тому був на тій локації, там ще працював пожежний кран, який гасив залишки цього вогню. У понад 200 квартир, пошкоджені й медичні заклади, серед них пологовий будинок. Сім закладів освіти - дитсадки та школи. Зараз усі працюють над відновленням. Це все було сприйнято тривожно, але без паніки. Залишки біля FOZZY показують, що це "калібр", - сказав Братчук.
Про те, що гіпермаркет не працюватиме, повідомили раніше на офіційній сторінці мережі FOZZY Cash&Carry.
"Одеса сьогодні - місце нашого болю. Місце спалених цілей наших 270 співробітників, які продовжували ходити на роботу, щоб годувати свої родини та жити звичайним життям навіть в умовах війни", - йдеться у повідомленні.
У мережі зазначили, що загиблих внаслідок російської атаки немає, однак постраждали троє співробітників гіпермаркету. Наразі їх стан стабільний.
"Місце, де колись був гарний оновлений FOZZY, двері якого відтепер зачинено. Ми з жалем повідомляємо, що FOZZY в Одесі працювати не буде. Одесити, любі, ми дякуємо вам за теплі слова підтримки, ваша небайдужість надихає та тримає нас.
Віримо, що ми вистоїмо та обов’язково відбудуємо кожен квадратний метр", - написали на сторінці FOZZY Cash&Carry.
Також у дописі групи Fozzy Group у Facebook зазначається, що 270 співробітникам одеського гіпермаркету запропонують роботу в інших бізнесах і роботу з переїздом в інші міста, в яких є гіпермаркети FOZZY.
Крім того, там додали, що сума збитків від руйнування приміщення може сягати сотні мільйонів гривень.
"Ми ще маємо точно оцінити завдану шкоду, але мова йде про сотні мільйонів грн. Це величезні втрати, тому про плани щодо майбутнього поки що зарано говорити. Попри атаки ворога продовжуємо працювати. Тримаємося, стоїмо і віримо в перемогу!", - наголосили у Fozzy Group.
Нічна атака на Одесу: що відомо
У ніч на 14 серпня російські терористи атакували Одесу ракетами й дронами.
Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук зазначив, що ворог тричі атакував вночі регіон, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "калібр".
Силам протиповітряної оборони вдалося відбити всі атаки ворога. Натомість внаслідок збиття ракет, які противник спрямував у середмістя Одеси, уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.
Станом на 08:19, за уточненою інформацією, відомо, що також пошкоджено і житловий будинок. Вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито вікна, пошкоджено припарковані поруч автівки. На трьох об'єктах виникли пожежі. Двох постраждалих госпіталізували.
Також, як згодом повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок російської атаки є троє постраждалих і серед співробітників супермаркету. За його словами, зараз потерпілим надається вся необхідна медична допомога.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що у ніч на 14 серпня росіяни здійснили кілька хвиль атак по території України, використавши 15 ударних безпілотників та 8 крилатих ракет "Калібр". Сили оборони знищили усі повітряні цілі ворога та ліквідували ще один російський вертоліт.
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